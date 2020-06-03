На Красноярской ТЭЦ-1 СГК начался монтаж первого электрофильтра

На строительной площадке возле новой трубы Красноярской ТЭЦ-1 специалисты собирают каркас первого электрофильтра по программе экологической модернизации станции. Сибирская генерирующая компания планирует запустить новое оборудование уже в этом году.

Стальные конструкции для каркаса и корпус современного газоочистного оборудования изготовлены на заводе металлоконструкций в соседнем с Красноярском городе Назарово. А вот «начинку»: осадительные и коронирующие электроды, которые будут заряжать и притягивать частицы золы — энергетики ждут из Европы в августе.

Монтаж ведет проверенный подрядчик СГК — компания «СибЭМ». Первый электрофильтр должен заработать до конца 2020 года, второй — в начале следующего года. Сборку следующей пары газоочистных агрегатов специалисты планируют начать весной 2021 года.

Высота каждого электрофильтра будет превышать 35 метров, что сравнимо с десятиэтажным домом. Эффективность очистки дыма от твердых частиц составит не менее 99%.

Напомним, комплекс мероприятий по экологической модернизации Красноярской ТЭЦ-1, помимо установки электрофильтров, включает замену трех старых дымовых труб одной — высотой 275 метров. Две кирпичные трубы высотой 105 метров уже снесены, на очереди — железобетонная высотой 120 метров. Ее демонтаж запланирован на 2021 год.

По материалам СГК