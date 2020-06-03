Полицейский велопатруль заступил на охрану популярных мест для отдыха в Красноярске

Полицейские пересели на велосипеды, чтобы следить за безопасностью в самых популярных у красноярцев местах для отдыха. Велопатруль будет дежурить на острове Татышев, на центральной набережной и в эко-парке «Гремячая грива» все лето.

Такой формат дежурств полицейские освоили еще в 2017 году. С тех пор каждое лето правоохранители патрулируют территории города на велосипедах.

«Перед несением службы полицейские проходят обязательный инструктаж. Использование велосипедов при патрулировании позволяет сотрудникам полиции быть более мобильными, так как велосипедистам нужно гораздо меньше времени, чтобы добраться до нужного места», - рассказали в ГУ МВД по краю.

Правоохранителей обеспечили рациями и специальной экипировкой.