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«Плюс 124»: новая статистика по зараженным коронавирусом в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:46 3 Июня 2020
общество, вирус, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае 124 новых зараженных коронавирусом - всего с начала пандемии в регионе 4654 случая. Данные за 3 июня опубликовал Роспотребнадзор. 

За сутки сало больше погибших от COVID-19 - 43 человека (+3 за сутки). Данные по вылечившимся пациентам тоже меняются. Здоровых красноярцев ровно 1300 (+41 за сутки). 

«Темп прироста – 2,7 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 216 624, из них за последние сутки - 7187», - отметили в ведомстве. 

Больше всего инфицированный в Красноярске - 2517. На втором месте идет Северо-Енисейский район с зараженными вахтовиками - 1273. В остальных районах края менее 100 заболевших. 

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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