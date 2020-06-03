«Плюс 124»: новая статистика по зараженным коронавирусом в Красноярском крае

В Красноярском крае 124 новых зараженных коронавирусом - всего с начала пандемии в регионе 4654 случая. Данные за 3 июня опубликовал Роспотребнадзор.

За сутки сало больше погибших от COVID-19 - 43 человека (+3 за сутки). Данные по вылечившимся пациентам тоже меняются. Здоровых красноярцев ровно 1300 (+41 за сутки).

«Темп прироста – 2,7 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 216 624, из них за последние сутки - 7187», - отметили в ведомстве.

Больше всего инфицированный в Красноярске - 2517. На втором месте идет Северо-Енисейский район с зараженными вахтовиками - 1273. В остальных районах края менее 100 заболевших.

Фото: vk.com/shtabkrskstate