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У красноярок с COVID-19 родились здоровые дети

Главная Общество
Красноярск
13:55 3 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В красноярском роддоме №1 с начала пандемии на свет появились три ребенка - дети родились от женщин с подтвержденным коронавирусом. Инфекция не передалась новорожденным - тесты показали отрицательный результат. Об этом рассказали в оперативном штабе. 

Напомним, в конце апреля роддом №1 в Красноярске перепрофилировали под рожениц с COVID-19. Сегодня там занято 22 койки - это женщины с установленным диагнозом, а также контактные и ожидающие подтверждения. 

После рождения детей решили отделить от мам, чтобы исключить риск заражения коронавирусом. 

«С мамами они теперь встретятся только тогда, когда те поправятся. Дети чувствуют себя хорошо», - рассказали в роддоме. 

Отметим, что состояние здоровья у беременных с коронавирусом удовлетворительное.

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