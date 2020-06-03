У красноярок с COVID-19 родились здоровые дети

В красноярском роддоме №1 с начала пандемии на свет появились три ребенка - дети родились от женщин с подтвержденным коронавирусом. Инфекция не передалась новорожденным - тесты показали отрицательный результат. Об этом рассказали в оперативном штабе.

Напомним, в конце апреля роддом №1 в Красноярске перепрофилировали под рожениц с COVID-19. Сегодня там занято 22 койки - это женщины с установленным диагнозом, а также контактные и ожидающие подтверждения.

После рождения детей решили отделить от мам, чтобы исключить риск заражения коронавирусом.

«С мамами они теперь встретятся только тогда, когда те поправятся. Дети чувствуют себя хорошо», - рассказали в роддоме.

Отметим, что состояние здоровья у беременных с коронавирусом удовлетворительное.