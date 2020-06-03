В Красноярске решают судьбу трех проблемных долгостроев

В Красноярске восстановят права 300 дольщиков - они вложили свои средства в три недостроенных дома. Теперь краевые власти решат судьбу долгостроев. Дольщики смогут получить компенсацию или все-таки дождаться завершения строительства квартир.

Так, на данный момент комиссия решает вопрос с 9-этажным домом ООО «Имхотеп» на пр. Металлургов, 51, а также с объектами компании «Монтаж-Строй» по адресу ул. Шевченко,1 (№1 и №2).

«Решение о целесообразности завершения строительства или возможности выплаты компенсаций дольщикам по каждому дому примут на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», - объявили в краевом правительстве.

Сейчас специалистам необходимо ознакомиться с проектами долгостроев, обследовать их, составить сметную документацию и определить сроки работ. Также эксперты сделают оценку актуальной стоимости квадратного метра в квартирах. Если дольщики выберут компенсацию, то по закону выплаты не могут быть меньше оплаченной стоимости договора, а иногда даже превышают ее.

Напомним, в прошлом году решалась судьба 18 долгостроев в Красноярском крае. Все дольщики строительной компании «Реставрация» получили компенсации, так как дома решили не достраивать. Объект на ул. Грунтовая, 28А будет завершен. Несмотря на это, многие инвесторы сделали выбор в пользу компенсации.