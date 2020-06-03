Почти 5,5 тысяч красноярцев нашли работу на самоизоляции

В период пандемии жители края не остались без работы - новые профессии освоили 5,4 тысячи человек. Это показатель за апрель-май, отчитались в краевой службе занятости.

Люди выбирали для трудоустройства разные места - торговые строительные компании, предприятия сельского и лесного хозяйств, производства, а также организации здравоохранения. Большинство красноярцев получили постоянную работу.

«Наиболее часто соискатели устраиваются продавцами продовольственных товаров, водителями, бухгалтерами, трактористами, поварами, кассирами, а также по профессиям, не требующим квалификации», - пояснили в службе занятости.

Так, на транспортное предприятие в Ачинске приняли на работу сразу 22 водителя. Многие соискатели оказались в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса и временного закрытия компаний.

В Ужурском районе на одном из предприятий сельского хозяйства начали работать восемь специалистов по уходу за животными, а также семь трактористов. В торговые сети края устроились 10 продавцов.

Отметим, что в этом году работу через службы занятости нашли 18 тысяч жителей края. В банке вакансий на сегодняшний день есть более 30 тысяч различных предложений.