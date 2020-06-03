В Красноярске полицейские и волонтеры ищут пропавшего ребенка

В Красноярске сотрудники полиции и волонтеры занимаются поисками шестилетнего мальчика - ребенок накануне вечером вышел погулять и не вернулся. Инцидент произошел в районе пер. Тихий на правом берегу, рассказали в ГУ МВД по краю.

К правоохранителям обратились родственники пропавшего мальчика. Где сейчас находится ребенок, неизвестно.

Приметы разыскиваемого: на вид 6-7 лет, рост 110 см, худощавого телосложения, смуглый цвет кожи, глаза карие, волосы черные, короткие.

Был одет: спортивная кофта синяя с зелеными вставками, спортивные штаны черного цвета, синие кроссовки, футболка синяя с машинками.

Красноярцев просят оказать помощь и сообщить о местонахождении пропавшего ребенка по телефонам: 262-11-77, 8-999-314-01-75 или 102.