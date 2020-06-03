На улице Калинина изменят схему движения

В городской администрации предупредили об изменениях в схеме движения по ул. Калинина. С 9 июня водители не смогут оставить машины на проезде вдоль остановки «Торговый дом «Каравай». Там появятся знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

Новые правила вводят на постоянной основе. Главная цель – повысить безопасность движения и разгрузить магистраль.

«Эти участки дороги зачастую бывают запаркованы из-за несанкционированной торговли, что создает большие помехи для движения, особенно грузового и габаритного транспорта», - пояснили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в мэрии анонсировали изменения в схемах движения по ул. Партизана Железняка и ул. Коммунальная. С 22 июня остановку транспорта запретят в районе здания Федеральной налоговой службы и в районе Красноярского речного порта на правобережье.