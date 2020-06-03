Синоптики предупредили красноярцев о ливнях и усилении ветра

Синоптики предупреждают красноярцев о грозах, ливнях и усилении ветра. В черте города в среду, 3 июня, пройдет небольшой дождь, а порывы северо-западного ветра будут достигать 9-14 м/с. Температура не поднимется выше +12…+14°С.

В центральных и южных районах края ожидаются грозы, местами сильные дожди. Днем ветер северо-западного направления усилится до 15-20 м/с. Из-за дождей возможны подтопления участков и огородов.

«Из-за прошедших интенсивных дождей по южным районам края наблюдаются подъемы уровня воды от 40 до 150 см на реках Туба, Кизир, Казыр, Амыл, Оя, Кебеж», - предупредили в Среднесибирском метеоцентре.

На этом капризы погоды не закончатся. По прогнозам синоптиков, 4 и 5 июня регионе ожидаются заморозки до -2°С.