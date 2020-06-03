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В Красноярске сформирован запас средств индивидуальной защиты от коронавируса для медиков

Главная Общество
Красноярск
08:30 3 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярских медиков обеспечили средствами индивидуальной защиты от коронавируса с запасом на месяц. В учреждениях края сформирован так называемый «неснижаемый запас» респираторов и одноразовых костюмов. Сегодня, 3 июня, ожидается поставка еще 15 тысяч костюмов. Чтобы предотвратить дефицит защитных средств в больницах, отправлять их с завода будут дважды в неделю.

«Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты одна из главных задач для администрации любой клиники, в структуре которой действует инфекционный госпиталь. Важно сохранить здоровье сотрудников. На начальном этапе, когда появился первый больной, у нас имелся запас костюмов. Далее в приобретении СИЗов нам помогло правительство и министерство здравоохранения Красноярского края, в приобретении средств защиты также помогли крупные корпорации. Сегодня больница в полной мере обеспечена средствами индивидуальной защиты», - сказал главврач БСМП Сергей Гребенников.

В министерстве здравоохранения отметили, что в начале эпидемии коронавируса неснижаемый запас средств индивидуальной защиты для врачей и медперсонала составлял одну неделю, теперь - полноценный месяц.\

Фото: Минздрав

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