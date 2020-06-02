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«Работа ведется круглосуточно»: в Норильске делают все для устранения последствий ЧП на территории ТЭЦ

Главная Общество
Красноярск
20:22 2 Июня 2020
общество, компания, нефть
Автор: Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края третьи сутки полным ходом идет ликвидация последствий ЧП на норильской ТЭЦ-3 АО «НТЭК». 29 мая из-за внезапного проседания опор повредился резервуар хранения дизтоплива. В результате произошла утечка. 

Устранять последствия ЧП начали немедленно. На это были брошены все силы Заполярного филиала «Норникеля» и Норильско-Таймырской энергетической компании. Оперативно поверхность обработали сорбентами, а весь загрязненный грунт вывезли на временное хранение для дальнейшей утилизации. 

Накануне по приглашению промышленников на берег реки Амбарки прилетели морские спасатели из Мурманска – отряд из 15 человек имеет большой опыт в ликвидации разливов нефтепродуктов. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием – они в рекордно быстрые сроки устраняют все последствия утечки, чтобы предотвратить негативные последствия для экологии. Работы ведутся круглосуточно. 

Сейчас промышленники активно сотрудничают с краевыми властями, детально обсуждая все принимаемые меры. По словам заместителя председателя регионального правительства Анатолия Цыкалова, все работы проводятся качественно. 

«У компании есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в сжатые сроки ликвидировать последствия утечки, и она с таким вызовом справится», - сказал он. 

Контроль за работами осуществляет мобилизованная рабочая группа, в состав которой вошел директор АО «НТЭК» Сергей Липин. Члены группы тщательно осмотрели место утечки, а затем на вертолете обследовали состояние рек Далдыкан, Амбарская и озера Пясино. Задача номер один – оперативно закончить реализацию намеченных мероприятий. 

«Мы незамедлительно после поступления сообщения о начале инцидента в соответствии с планом действий ликвидации разлива нефтепродукта предприняли все меры: мобилизовали необходимую технику, людей, обеспечили ресурсами для того, чтобы произвести необходимую работу по рекультивации земель, которые были залиты нефтепродуктами. Мы провели оперативное обследования водных объектов, которые могли быть затронуты, выявили и предприняли меры по купированию этих ситуаций. На рабочих площадках ежедневно задействовано порядка 90 человек. Сегодня необходимые силы в механизации, материальных ресурсах у компании есть. Ситуация находится под контролем», - отчитался Липин. 

О причинах ЧП пока говорить рано. На данный момент достоверно известно, что оно произошло не в результате халатности, а по внезапному стечению обстоятельств. 

Сегодня в Норильск прилетел первый вице-президент, операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко. По его словам, работы по устранению ЧП будут продолжаться от 10 до 14 дней. На данный момент вывезено порядка 800 кубов загрязненного грунта. 

«Компании еще предстоит во много разобраться, и это будет кропотливая работа, чтобы выяснить, что вызвало внезапную просадку плиты, на которой стоял резервуар. По документам, которые мы поднимаем, можем только предполагать, что, возможно, в результате аномально мягких температур могло произойти растепление мерзлоты и, как результат, частичное проседание опор, на которых стоит цистерна», - прокомментировал Дяченко. 

Он добавил, что компания постоянно, в соответствии с законодательством проходила экспертизу промышленной безопасности на объекте. Вице-президент пообещал детально изучить проект и совместно со специалистами разобраться в причинах, которые привели к разливу топлива.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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