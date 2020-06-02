2 июня
Красноярск
погода +18 °C
68.98
 
€ 76.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В микрорайон Зеленая роща в Красноярске начинает возвращаться горячая вода

Главная Общество
Красноярск
17:13 2 Июня 2020
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сибирская генерирующая компания постепенно восстанавливает в Красноярске горячее водоснабжение жилых массивов, где ежегодная проверка теплосетей прошла успешно и специалисты не выявили повреждений. Наиболее оперативно подключаются микрорайоны, в которых находятся социально значимые объекты. В первую очередь энергетики вернули горячую воду в Красноярскую краевую клиническую больницу, здесь оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.

В районе краевой больницы СГК проверила трубы на прочность в экстремально короткий срок: в медицинских корпусах и соседних с ними жилых домах энергетики стали подключать горячую воду спустя 7 часов после начала испытаний. Вечером 1 июня список расширился и возможность получить горячую воду досрочно появилась в следующих домах:

  •  ул. Авиаторов, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е;

  • ул. Малиновского, 12 ст. 40;

  • пр. Металлургов, 65, 69;

  • ул. Никитина, 1–18;

  • ул. Октябрьская, 8, 8а, 12;

  • ул. Партизана Железняка, 1–11Б (нечётная сторона), 15, 17, 17 ст. 30, 17 ст. 31, 23, 40б, 44б, 44г, 44д, 46, 46а, 46а ст. 2, 59, 61.

Сегодня, 2 июня, с 16:00 жилищные организации могут открывать задвижки и запускать горячее водоснабжение по адресам:

  • ул. 3-го августа, 20а, 20д, 22, 24, 26;

  • пр. Металлургов, 35а, 37а, 41б, 45а, 51, 53, 53а, 53г, 55, 55а, 55ж;

  • ул. Сергея Лазо, 4, 4г, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12д, 14, 16, 18, 18а, 18в, 20, 22, 24, 28, 28а, 32, 34, 36.

Гидравлические испытания — обязательный этап подготовки сетей теплоснабжения к зиме, который позволяет выявлять ежегодно более сотни повреждений и слабых мест на трубопроводах по всему городу. Такие испытания обычно сопровождаются отключением горячей воды.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки красноярское теплотранспортное подразделению СГК старается индивидуально подходить к этой процедуре там, где вопрос касается социально значимых объектов и населения. Локальные и временные решения применяются везде, где есть необходимость и возможность. Например, в клиническом центре ФМБА на улице Вавилова в этом году отключать горячую воду на период испытаний сетей не будут: для его временного подключения разработана специальная резервная тупиковая схема горячего водоснабжения. Дома в Зеленой роще временно запитали от Красноярской ТЭЦ-3.

Сейчас бригады энергетиков работают круглосуточно и в две смены. В жилищные организации оперативно поступают сообщения о возможности подключения домов, где испытания и ремонты теплосетей успешно завершены. Во все дома, которые в настоящее время остаются отключенными, вода вернётся не позднее 9 июня.

В микрорайон Зеленая роща в Красноярске начинает возвращаться горячая вода

По материалам СГК

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима

В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима

2 Июня 2020 г.
Проверки магазинов и маршруток постоянны
Новости Красноярска: Коронавирус добрался до красноярской мэрии

Коронавирус добрался до красноярской мэрии

2 Июня 2020 г.
Заражен один из сотрудников
Новости Красноярска: В Красноярском крае с начала пандемии 40 погибших от COVID-19

В Красноярском крае с начала пандемии 40 погибших от COVID-19

2 Июня 2020 г.
Всего более 4,5 тысяч зараженных
Новости Красноярска: Спасатели назвали самые опасные места для купания в Красноярском крае

Спасатели назвали самые опасные места для купания в Красноярском крае

2 Июня 2020 г.
В регионе до 14 июня действует режим самоизоляции
Новости Красноярска: Один из депутатов краевого Заксобрания заражен коронавирусом

Один из депутатов краевого Заксобрания заражен коронавирусом

2 Июня 2020 г.
Все парламентарии сдали тест на COVID-19
Новости Красноярска: Долгострой в Сосновоборске вводят в эксплуатацию

Долгострой в Сосновоборске вводят в эксплуатацию

2 Июня 2020 г.
Ключи от квартир получат 44 дольщика
Новости компаний
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцев ждут дождливые выходные

Красноярцев ждут дождливые выходные

29 Мая 2020 г.
Температура повысится до +17 °С днем
Новости Красноярска: В ущелье под Красноярском туристы на квадроцикле слетели с разрушенного моста

В ущелье под Красноярском туристы на квадроцикле слетели с разрушенного моста

1 Июня 2020 г.
По словам очевидцев, оба были без шлемов
Новости Красноярска: В Красноярске в первый день лета прошел град

В Красноярске в первый день лета прошел град

1 Июня 2020 г.
Погода не радует горожан
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19