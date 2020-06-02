В микрорайон Зеленая роща в Красноярске начинает возвращаться горячая вода

Сибирская генерирующая компания постепенно восстанавливает в Красноярске горячее водоснабжение жилых массивов, где ежегодная проверка теплосетей прошла успешно и специалисты не выявили повреждений. Наиболее оперативно подключаются микрорайоны, в которых находятся социально значимые объекты. В первую очередь энергетики вернули горячую воду в Красноярскую краевую клиническую больницу, здесь оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией.

В районе краевой больницы СГК проверила трубы на прочность в экстремально короткий срок: в медицинских корпусах и соседних с ними жилых домах энергетики стали подключать горячую воду спустя 7 часов после начала испытаний. Вечером 1 июня список расширился и возможность получить горячую воду досрочно появилась в следующих домах:

ул. Авиаторов, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е;

ул. Малиновского, 12 ст. 40;

пр. Металлургов, 65, 69;

ул. Никитина, 1–18;

ул. Октябрьская, 8, 8а, 12;

ул. Партизана Железняка, 1–11Б (нечётная сторона), 15, 17, 17 ст. 30, 17 ст. 31, 23, 40б, 44б, 44г, 44д, 46, 46а, 46а ст. 2, 59, 61.

Сегодня, 2 июня, с 16:00 жилищные организации могут открывать задвижки и запускать горячее водоснабжение по адресам:

ул. 3-го августа, 20а, 20д, 22, 24, 26;

пр. Металлургов, 35а, 37а, 41б, 45а, 51, 53, 53а, 53г, 55, 55а, 55ж;

ул. Сергея Лазо, 4, 4г, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а, 12д, 14, 16, 18, 18а, 18в, 20, 22, 24, 28, 28а, 32, 34, 36.

Гидравлические испытания — обязательный этап подготовки сетей теплоснабжения к зиме, который позволяет выявлять ежегодно более сотни повреждений и слабых мест на трубопроводах по всему городу. Такие испытания обычно сопровождаются отключением горячей воды.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки красноярское теплотранспортное подразделению СГК старается индивидуально подходить к этой процедуре там, где вопрос касается социально значимых объектов и населения. Локальные и временные решения применяются везде, где есть необходимость и возможность. Например, в клиническом центре ФМБА на улице Вавилова в этом году отключать горячую воду на период испытаний сетей не будут: для его временного подключения разработана специальная резервная тупиковая схема горячего водоснабжения. Дома в Зеленой роще временно запитали от Красноярской ТЭЦ-3.

Сейчас бригады энергетиков работают круглосуточно и в две смены. В жилищные организации оперативно поступают сообщения о возможности подключения домов, где испытания и ремонты теплосетей успешно завершены. Во все дома, которые в настоящее время остаются отключенными, вода вернётся не позднее 9 июня.