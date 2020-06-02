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В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима

Главная Общество
Красноярск
16:31 2 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима. Это связано со статистикой медиков - коронавирус часто протекает бессимптомно или в легкой форме (в 70 процентах случаев), а значит переносчик и потенциальный источник заражения запросто может быть среди нас, сам того не зная. При этом продленный до 14 июня режим самоизоляции проходит на фоне послаблений для жителей.  

«Для населения это показатель, что среди нас в общественных местах могут быть люди с бессимптомным проявлением заболевания, вот они и могут быть источником заражения. Если раньше сдерживающим моментом была самоизоляция, то сегодня при ее ослаблении как раз и выходят рекомендации и даже требования соблюдать «масочный» режим. От всех нас с вами зависит, как скоро заболеваемость пойдет на спад, а мы вернемся к прежней жизни», - уверена Наталья Бахарева, консультант отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Красноярского края.

Проверки «масочного режима» в Красноярске сейчас проходят и торговых точках, и в общественном транспорте. И хотя ситуация значительно улучшилась, нарушителей, к сожалению, еще предостаточно. 

«Мы проводим рейды ежедневно. Проверяем, чтобы все исполняли масочный режим. Но не все граждане его соблюдают. Причины у всех разные, но мы убеждаем граждан в необходимости соблюдения установленных в связи с коронавирусом правил - объясняем, что риску они подвергают не только себя, но родных, близких и других пассажиров», - заявил главный специалист департамента транспорта Сергей Нестеров. 

Бывают и случаи несоблюдения режима экипажами общественного транспорта (водителями, кондукторами). О них мы просим сообщать по номеру 256-84-04. В отношении нарушителей них будут приняты самые жесткие меры. 

Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, ответственность за нарушением масочного режима влечёт за собой штрафы: гражданам от 1 до 30 тысяч рублей; должностным лицам - от 10 до 50 тысяч; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч. 

Отметим, за сутки в Красноярском крае стало на 150 больше зараженных коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии 4530 инфицированных.

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