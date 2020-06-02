Маски в городе

В Красноярске особый режим самоизоляции продлен до 14 июня. Однако послабления, которые ввел глава региона, стали глотком воздуха для горожан. Люди буквально рвутся на улицу, в парки и скверы. Точкой притяжения по-прежнему остаются магазины. Однако ощущение снижения риска заболеть обманчиво. Коронавирус часто протекает бессимптомно или в легкой форме, а значит переносчик и потенциальный источник заражения запросто может быть среди нас, сам того не зная.

Именно поэтому Указом губернатора также введен «масочный» режим. Это значит, что во всех общественных местах - магазинах, салонах красоты, общественном транспорте (включая такси) и других - ношение маски и при этом соблюдение дистанции является обязательным для всех.

По словам консультанта отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Красноярского края Натальи Бахаревой, пока ситуация с коронавирусом в регионе складывается таким образом, что особые меры и режимы отменять никак нельзя. Статистика показывает, что 70 процентов заболевших переносит инфекцию в легкой и бессимптомной форме.

«Для населения это показатель, что среди нас в общественных местах могут быть люди с бессимптомным проявлением заболевания, вот они и могут быть источником заражения. Если раньше сдерживающим моментом была самоизоляция, то сегодня при ее ослаблении как раз и выходят рекомендации и даже требования соблюдать «масочный» режим. От всех нас с вами зависит, как скоро заболеваемость пойдет на спад, а мы вернемся к прежней жизни», - заявила Бахарева.

В супермаркетах и других торговых точках к новым вводным отнеслись с пониманием. Где-то не пускают покупателей без маски, где-то средства защиты бесплатно предоставляют на входе.

«Я всегда надеваю маску, когда выхожу на улицу, - делится молодая мама Анастасия Валеева. Дома у меня двое детей, поэтому их безопасность для меня на первом месте. Не вижу ничего страшного в использовании масок. Хочется уже вздохнуть спокойно и не бояться за себя и близких».

Проверки «масочного режима» в Красноярске сейчас проходят и торговых точках и в общественном транспорте.

«Мы проводим рейды ежедневно. Проверяем, чтобы все исполняли масочный режим. Но не все граждане его выполняют. Причины у всех разные, но со всеми мы проводим работу - объясняем, что риску они подвергают не только себя, но родных, близких, других пассажиров», - заявил главный специалист департамента транспорта Сергей Нестеров.

Он также добавил, что бывают единичные случаи несоблюдения режима экипажами автобуса - водителями и кондукторами. На таких «бесстрашных» перевозчиков можно жаловаться по номеру 256-84-04. В отношении них будут приняты самые жесткие меры.

Нарушителям грозят административные штрафы: гражданам от 1 до 30 тысяч рублей; должностным лицам - от 10 до 50 тысяч; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч.

Отметим, за сутки в Красноярском крае стало на 150 больше зараженных коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии 4530 инфицированных.