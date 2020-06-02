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Коронавирус добрался до красноярской мэрии

Главная Общество
Красноярск
16:00 2 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудник департамента горхозяйства мэрии Красноярска заражен коронавирусом. Он работает в отделе, где устроены восемь человек. Всем сделали тесты на COVID-19. Об этом сообщают gornovosti.ru со ссылкой на администрацию.  

«Как только был установлен факт заражения, у всех восьми сотрудников отдела были взяты анализы. У троих сотрудников пробы пришли отрицательные и они уже приступили к выполнению своих обязанностей. Четверо еще на карантине, один — инфицированный — на больничном. В здании департамента проведена тщательна дезинфекция», - рассказала представитель департамента. 

У зараженного коронавирус протекает в бессимптомной форме. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что инфекция добралась до краевого Заксобрания - тест оказался положительным у одного из депутатов. 

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