Коронавирус добрался до красноярской мэрии

Сотрудник департамента горхозяйства мэрии Красноярска заражен коронавирусом. Он работает в отделе, где устроены восемь человек. Всем сделали тесты на COVID-19. Об этом сообщают gornovosti.ru со ссылкой на администрацию.

«Как только был установлен факт заражения, у всех восьми сотрудников отдела были взяты анализы. У троих сотрудников пробы пришли отрицательные и они уже приступили к выполнению своих обязанностей. Четверо еще на карантине, один — инфицированный — на больничном. В здании департамента проведена тщательна дезинфекция», - рассказала представитель департамента.

У зараженного коронавирус протекает в бессимптомной форме.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали о том, что инфекция добралась до краевого Заксобрания - тест оказался положительным у одного из депутатов.