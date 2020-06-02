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В Красноярском крае с начала пандемии 40 погибших от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
14:36 2 Июня 2020
общество, красноярск, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
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За сутки в Красноярском крае стало на 150 больше зараженных коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии 4530 инфицированных. Такие данные 2 июня предоставили в оперативном штабе. 

В регионе от коронавируса умерло 40 человек (+1 за сутки). Число здоровых пациентов также увеличивается - 1259 (+199 за сутки). 

Напомним, в Красноярске из-за большого количества зараженных развернули дополнительный коечный фонд. Госпитали расширили во всех крупных медицинских организациях краевого и федерального значения. В краевом центре в резерве осталось только 10% от подготовленных койко-мест. 

Сегодня также стало известно о том, что коронавирус добрался до краевого Заксобрания - тест оказался положительным у одного из парламентариев. Его госпитализировали в больницу. 

Фото: vk.com/shtabkrskstate

 

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