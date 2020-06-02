Спасатели назвали самые опасные места для купания в Красноярском крае

Спасатели просят красноярцев не нарушать режим самоизоляции и не начинать купальный сезон раньше времени. Сотрудники МЧС назвали самые популярные незаконные пляжи в регионе.

«Наиболее опасные в этом отношении - акватории в заливах Красноярского водохранилища (Бирюса, Шумиха, Приморск), некоторые участки на Абаканской протоке, в районе моста «777», островов Молокова и Татышев краевого центра, а также реки, озера и карьеры Канского, Шарыповского, Богучанского, Абанского районов Красноярского края», - рассказали спасатели.

В МЧС просят родителей не подпускать детей к воде - отдыхать можно только на официальных пляжах. Из-за режима самоизоляции таких в регионе пока нет.

Напомним, в конце мая 11-летняя девочка едва не утонула в Абаканской протоке - ее вовремя спасли. В Лесосибирске полицейские вытащил из воды подростка.