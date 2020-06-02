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Спасатели назвали самые опасные места для купания в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
12:40 2 Июня 2020
общество, красноярск, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Спасатели просят красноярцев не нарушать режим самоизоляции и не начинать купальный сезон раньше времени. Сотрудники МЧС назвали самые популярные незаконные пляжи в регионе. 

«Наиболее опасные в этом отношении - акватории в заливах Красноярского водохранилища (Бирюса, Шумиха, Приморск), некоторые участки на Абаканской протоке, в районе моста «777», островов Молокова и Татышев краевого центра, а также реки, озера и карьеры Канского, Шарыповского, Богучанского, Абанского районов Красноярского края», - рассказали спасатели. 

В МЧС просят родителей не подпускать детей к воде - отдыхать можно только на официальных пляжах. Из-за режима самоизоляции таких в регионе пока нет. 

Напомним, в конце мая 11-летняя девочка едва не утонула в Абаканской протоке - ее вовремя спасли. В Лесосибирске полицейские вытащил из воды подростка. 

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