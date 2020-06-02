Один из депутатов краевого Заксобрания заражен коронавирусом

У одного из депутатов краевого Заксобрания подтверждена коронавирусная инфекция. Информацию корреспонденту Sibnovosti.ru подтвердили в пресс-службе регионального парламента. Всем народным избранникам предложили сдать тест на COVID-19.

По нашим данным, зараженным оказался депутат от Эвенкии 60-летний Валерий Фарукшин.

«По распоряжению Роспотребнадзора в помещении Заксобрания проводится дезинфекция, народным избранникам предложено сдать тест на коронавирусную инфекцию», - пояснила в беседе начальник управления по информации и общественным связям Галина Кулиева.

В связи с этим сессия Заксобрания будет перенесена с 4 на 5 июня - ее проведут в режиме ограниченного доступа.

Фото: ЗС