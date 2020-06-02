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Один из депутатов краевого Заксобрания заражен коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
11:51 2 Июня 2020
депутаты, общество, политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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У одного из депутатов краевого Заксобрания подтверждена коронавирусная инфекция. Информацию корреспонденту Sibnovosti.ru подтвердили в пресс-службе регионального парламента. Всем народным избранникам предложили сдать тест на COVID-19. 

По нашим данным, зараженным оказался депутат от Эвенкии 60-летний Валерий Фарукшин. 

«По распоряжению Роспотребнадзора в помещении Заксобрания проводится дезинфекция, народным избранникам предложено сдать тест на коронавирусную инфекцию», - пояснила в беседе начальник управления по информации и общественным связям Галина Кулиева. 

В связи с этим сессия Заксобрания будет перенесена с 4 на 5 июня - ее проведут в режиме ограниченного доступа. 

Фото: ЗС

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