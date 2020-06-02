Долгострой в Сосновоборске вводят в эксплуатацию

Дольщики компании «СибБытСтрой» в Сосновоборске скоро получат ключи от своих квартир. Краевая служба строительного надзора и жилищного контроля выдала застройщику заключение о строительной готовности шестого подъезда многоэтжки.

Строительство объекта было приостановлено в декабре 2017 года – генподрядик ООО «Монтаж-Строй» отказался от своих обязательств.

«Все это время недостроенный подъезд на 44 квартиры общей площадью более 7,5 тыс. кв. метров находился на контроле рабочей группы, созданной при администрации Сосновоборска. Министерство строительства региона проводило регулярные выездные совещания с участием представителей администрации города, застройщика, краевой службы строительного надзора и жилищного контроля, надзорных органов и прокуратуры», - сообщили в пресс-службе Минстроя.

Теперь администрация Сосновоборска должна принять дом в эксплуатацию и поставить на кадастровый учет. После этих формальностей дольщики смогут заселяться в квартиры.