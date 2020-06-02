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Богучанская ГЭС поддержала детский карнавал 2020

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Красноярск
10:29 2 Июня 2020
карнавал, дети, праздник, красноярск
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В Красноярске в 15-ый раз прошел детский карнавал, организатором которого выступает новая художественная школа им. Поздеева. Богучанская ГЭС стала партнером праздника и предоставила призы.

В этом году темой фестиваля стал «Шляпный карнавал», который состоялся  в онлайн-формате. На платформе Zoom в 12:00 встретились более 400 участников, которые представили свои необычные головные уборы.

Несмотря на режим самоизоляции, организаторы смогли создать праздничную атмосферу для детей. Для погружения в карнавал ведущие вышли на проспект Мира, где традиционно проходил карнавал, и вместе с персонажем художественной школы им. Поздеева  - «Кошкой в горошек» прошлись по традиционному маршруту. Дети виртуально следовали за ведущими и выполняли различные задания. Они делали презентации своих карнавальных нарядов, участвовали в мастер-классах по рисованию, пели песни и даже танцевали. В конце онлайн-карнавала организаторы подвели итоги. Первое место занял 2 «Ж» класс лицея №1 Красноярска, который продемонстрировал свои работы в номинации «Исторические шляпы». Дети представили головные уборы в виде достопримечательностей Красноярска. Особенно жюри покорила шляпа, олицетворяющая Триумфальную арку.

«Сегодня мы не смогли пойти по нашему традиционному маршруту, но прошлись по главной улице zoom. Да, все уже устали от онлайна, да, как бы мы ни старались, неизбежно что-нибудь висло, у кого-то не включался звук, но дети хотели этого карнавала и он состоялся. И мне кажется, всем было весело», – прокомментировала организатор карнавала Светлана Тетерина.

 

по информации Богучанской ГЭС

фото: Богучанская ГЭС

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