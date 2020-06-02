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Для строительства долгожданного сквера в Солнечном выбрали подрядчика

Главная Общество
Красноярск
10:38 2 Июня 2020
общество, красноярск, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске состоялись торги по выбору подрядчика, который займется благоустройством долгожданного сквера в Солнечном - парк оборудуют на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежный. Строительством займется ООО СПК «Сфера», рассказали в мэрии. 

Так, по итогам аукциона подрядчик снизил стоимость контракта с 44,3 до 36,1 млн рублей. В течение десяти дней будет подписан контракт с победителем торгов. 

Напомним, под новый парк выделена территория площадью 7,4 га. 

«На первом этапе будут выполнены работы по укладке брусчатки, асфальта, каменных тропинок, устройству велодорожек и площадок с резиновым покрытием, установке освещения и малых архитектурных форм. Также за счет спонсорских средств планируется построить визит-центр и кафе», - рассказали в администрации. 

В сквере появится сцена, где для жителей Солнечного будут проводить различные мероприятия. Для посетителей сделают спортивные площадки, беседки и уличный солярий. В микрорайоне оборудуют площадку для выгула собак, а также фонтан. Водный объект построят на внебюжетные деньги в будущем. 

Напомним, с просьбой создать сквер жители Солнечного обращались к президенту России Владимиру Путину. Одна из местных жительниц дозвонилась на «Прямую линию» главе государства и пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов. 

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