Для строительства долгожданного сквера в Солнечном выбрали подрядчика

В Красноярске состоялись торги по выбору подрядчика, который займется благоустройством долгожданного сквера в Солнечном - парк оборудуют на пустыре между проспектом 60 лет Образования СССР, улицей Микуцкого и проспектом Молодежный. Строительством займется ООО СПК «Сфера», рассказали в мэрии.

Так, по итогам аукциона подрядчик снизил стоимость контракта с 44,3 до 36,1 млн рублей. В течение десяти дней будет подписан контракт с победителем торгов.

Напомним, под новый парк выделена территория площадью 7,4 га.

«На первом этапе будут выполнены работы по укладке брусчатки, асфальта, каменных тропинок, устройству велодорожек и площадок с резиновым покрытием, установке освещения и малых архитектурных форм. Также за счет спонсорских средств планируется построить визит-центр и кафе», - рассказали в администрации.

В сквере появится сцена, где для жителей Солнечного будут проводить различные мероприятия. Для посетителей сделают спортивные площадки, беседки и уличный солярий. В микрорайоне оборудуют площадку для выгула собак, а также фонтан. Водный объект построят на внебюжетные деньги в будущем.

Напомним, с просьбой создать сквер жители Солнечного обращались к президенту России Владимиру Путину. Одна из местных жительниц дозвонилась на «Прямую линию» главе государства и пожаловалась на отсутствие парков, школ и детских садов.