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В Красноярске занято 90% подготовленных мест для коронавирусных больных

Главная Общество
Красноярск
10:22 2 Июня 2020
происшествия, общество, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский край лидирует среди регионов Сибири по приросту заболеваемости COVID-19, сообщили в региональном Минздраве. В Красноярске уже занято 90% коек, подготовленных в стационарах для коронавирусных больных. В целом по региону ситуация спокойнее – свободный фонд в инфекционных госпиталях составляет 70%.

В Красноярске развернуто 70 дополнительных коек в краевой клинической больнице и госпитале для ветеранов войн. До 10 июня организуют места на площадях подготовленного непрофильного учреждения. Там будут долечивать пациентов, у которых уже не осталось симптомов болезни, но тесты еще положительные, а также больных с легкой формой заболевания.

В Минздраве призывают красноярцев соблюдать режим самоизоляции и носить защитные маски. Именно нарушение этих мер провоцирует рост заболеваемости, отмечают в ведомстве.

«Анализ показал, увеличение количества заражннных совпало с двухнедельным сроком после окончания майских праздников. Напомним, средний период инкубационного бессимптомного развития коронавирусной инфекции – 11-14 суток. Поэтому необходимо и дальше продолжать режим разобщения, соблюдение социальной дистанции, ношение масок в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и на работе. Необходимо ограничить контакты со всеми, кроме совместно проживающих родственников и сотрудников по работе», - отметили в министерстве.

Показатель заболеваемости в Красноярском крае составляет 152,4 на 100 тысяч населения.

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