2 июня
Красноярск
погода +13 °C
69.71
 
€ 77.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске изменят схемы движения на двух улицах

Главная Общество
Красноярск
09:40 2 Июня 2020
общество, красноярск, движение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Автомобилистов предупредили об изменениях в схемах движения на улицах Партизана Железняка и Коммунальная. С 22 июня в районе здания Федеральной налоговой службы на пересечении ул. Партизана Железняка и Октябрьская будет запрещена остановка транспорта. По данным мэрии, изменения нужны, чтобы разгрузить магистраль.

Также с 22 июня будет запрещена остановка на участке ул. Коммунальная в районе домов №100 и №100Б по пр. Красноярский рабочий.

«Изменения вводятся в связи с тем, что припаркованные в этой части улицы машины мешают заезду крупногабаритной техники на территорию Красноярского речного порта, создавая опасные ситуации на дороге», - пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.

Новые правила начнут действовать на постоянной основе.

В Красноярске изменят схемы движения на двух улицах

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Общежитие медуниверситета в Красноярске закрыто на карантин из-за коронавируса

Общежитие медуниверситета в Красноярске закрыто на карантин из-за коронавируса

2 Июня 2020 г.
У 34 человек подтвержден COVID-19
Новости Красноярска: За информацию о красноярских грабителях Сбербанк заплатит миллион рублей

За информацию о красноярских грабителях Сбербанк заплатит миллион рублей

1 Июня 2020 г.
Подозреваемые пока не задержаны
Новости Красноярска: Три разрушенных сквера в Красноярске отремонтируют по гарантии

Три разрушенных сквера в Красноярске отремонтируют по гарантии

1 Июня 2020 г.
Работы завершат до 15 июня
Новости Красноярска: В крае за сутки стабильно более сотни зараженных COVID-19 пациентов

В крае за сутки стабильно более сотни зараженных COVID-19 пациентов

1 Июня 2020 г.
Вылечилось от коронавируса больше человек, чем заболело
Новости Красноярска: Соцтакси в Красноярске отправят в церкви и на кладбища

Соцтакси в Красноярске отправят в церкви и на кладбища

1 Июня 2020 г.
Объем услуг городской службы «Социальное такси» будет расширен с 1 июля 2020 года
Новости Красноярска: В Красноярске в первый день лета прошел град

В Красноярске в первый день лета прошел град

1 Июня 2020 г.
Погода не радует горожан
Новости компаний
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Самоизоляция в Красноярском крае привела к росту инфляции

Самоизоляция в Красноярском крае привела к росту инфляции

29 Мая 2020 г.
Многие категории продуктов заметно подорожали в апреле
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на две недели

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на две недели

29 Мая 2020 г.
Ограничения снимут не раньше 14 июня
Новости Красноярска: В Красноярском крае стабильно 147 заболевших коронавирусом за сутки

В Красноярском крае стабильно 147 заболевших коронавирусом за сутки

28 Мая 2020 г.
Этот показатель не меняется уже несколько дней
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19