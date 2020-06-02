В Красноярске изменят схемы движения на двух улицах

Автомобилистов предупредили об изменениях в схемах движения на улицах Партизана Железняка и Коммунальная. С 22 июня в районе здания Федеральной налоговой службы на пересечении ул. Партизана Железняка и Октябрьская будет запрещена остановка транспорта. По данным мэрии, изменения нужны, чтобы разгрузить магистраль.

Также с 22 июня будет запрещена остановка на участке ул. Коммунальная в районе домов №100 и №100Б по пр. Красноярский рабочий.

«Изменения вводятся в связи с тем, что припаркованные в этой части улицы машины мешают заезду крупногабаритной техники на территорию Красноярского речного порта, создавая опасные ситуации на дороге», - пояснили в пресс-службе администрации Красноярска.

Новые правила начнут действовать на постоянной основе.