Общежитие медуниверситета в Красноярске закрыто на карантин из-за коронавируса

Общежитие красноярского медуниверситета закрыто на карантин по постановлению Роспотребнадзора. У 34 жильцов выявлены положительные тесты на COVID-19, сообщили в пресс-службе вуза. В здании общежития проводится дезинфекция, у всех проживающих теперь регулярно измеряют температуру.

«Дополнительно проведенные анализы выявили еще 7 человек с подтвержденным результатом COVID-19. В общежитии обеспечиваются противоэпидемические мероприятия, организовано питание проживающих и медицинское наблюдение», - сообщает пресс-центр КрасГМУ.

Накануне на карантин также закрыли этаж общежития №12 СФУ на ул. Вавилова, 64. Один из студентов был госпитализирован с коронавирусом. Всем жильцам СФУ выданы предписания Роспотребнадзора о необходимости соблюдения режима самоизоляции.