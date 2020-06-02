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Общежитие медуниверситета в Красноярске закрыто на карантин из-за коронавируса

Главная Общество
Красноярск
09:15 2 Июня 2020
общество, красноярск, вуз
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Общежитие красноярского медуниверситета закрыто на карантин по постановлению Роспотребнадзора. У 34 жильцов выявлены положительные тесты на COVID-19, сообщили в пресс-службе вуза. В здании общежития проводится дезинфекция, у всех проживающих теперь регулярно измеряют температуру.

«Дополнительно проведенные анализы выявили еще 7 человек с подтвержденным результатом COVID-19. В общежитии обеспечиваются противоэпидемические мероприятия, организовано питание проживающих и медицинское наблюдение», - сообщает пресс-центр КрасГМУ.

Накануне на карантин также закрыли этаж общежития №12 СФУ на ул. Вавилова, 64. Один из студентов был госпитализирован с коронавирусом. Всем жильцам СФУ выданы предписания Роспотребнадзора о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

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