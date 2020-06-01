За информацию о красноярских грабителях Сбербанк заплатит миллион рублей

После дерзкого нападения на инкассаторов на ул. Щорса Сбербанк объявил вознаграждение - миллион рублей получит тот, кто обладает достоверной информацией о грабителях.
«Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка», - говорится в сообщении.
В полиции открыли «горячую линию». Всех, кто знает, где находятся преступники, просят звонить по телефонам: 102, 8 (391) 2459333, 89048964554, или 8 (391) 2459646.
Напомним, ограбление произошло 30 мая у входа в отделение банка на правом берегу Красноярска. Преступники расстреляли инкассаторов, отняли сумку и скрылись. По «горячим следам» злоумышленников задержать не удалось. Пострадавших инкассаторов спасли - сначала их состояние оценивалось как тяжелое, сейчас они чувствуют себя лучше. Медики решают вопрос о проведении операций.
Приметы налетчиков:
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мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170 см, европейский тип лица, худощавого телосложения, залысина на макушке по бокам короткие темно-русые волосы. Был одет до преступления: в куртке-олимпийке темного цвета, джинсы или брюки темного цвета, на ногах туфли
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мужчина, на вид 30-35 лет, европейский тип лица, рост 170-175 см, худощавого телосложения, стрижка спортивная волосы светло-русые. Особые приметы: на шее цепь из металла желтого цвета, впалые глаза и впалые скулы, нос широкий картошкой смещен в левую сторону. Был одет до совершения преступления: рубашка светлая с коротким рукавом;
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мужчина, на вид 27-30 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, выпирающие скулы, широкие брови, был одет до совершения преступления: спортивный костюм синего цвета, кроссовки черного цвета.