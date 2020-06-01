За информацию о красноярских грабителях Сбербанк заплатит миллион рублей

После дерзкого нападения на инкассаторов на ул. Щорса Сбербанк объявил вознаграждение - миллион рублей получит тот, кто обладает достоверной информацией о грабителях.

«Сбербанк объявляет о вознаграждении в миллион рублей за любую достоверную информацию, которая будет способствовать поимке преступников и раскрытию преступления, совершенного в субботу в отношении инкассаторов Сбербанка», - говорится в сообщении.

В полиции открыли «горячую линию». Всех, кто знает, где находятся преступники, просят звонить по телефонам: 102, 8 (391) 2459333, 89048964554, или 8 (391) 2459646.

Напомним, ограбление произошло 30 мая у входа в отделение банка на правом берегу Красноярска. Преступники расстреляли инкассаторов, отняли сумку и скрылись. По «горячим следам» злоумышленников задержать не удалось. Пострадавших инкассаторов спасли - сначала их состояние оценивалось как тяжелое, сейчас они чувствуют себя лучше. Медики решают вопрос о проведении операций.

Приметы налетчиков: