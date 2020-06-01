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Три разрушенных сквера в Красноярске отремонтируют по гарантии

Главная Общество
Красноярск
15:23 1 Июня 2020
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске по гарантии отремонтируют три сквера, которые благоустроили в 2019 году. На территории общественных пространств «Слобода Весны», Журналистов и Космонавтов выявили недочеты, рассказали в мэрии. 

Так, в сквере на Алексеева под плиткой провалился грунт. Также есть вопросы к газону и зеленым насаждениям - многие из деревьев и кустарников не прижились. Подрядчику стоит провести ревизию. 

В сквере Журналистов на пр. Металлургов необходимо восстановить асфальт и плитку - покрытие повредили при установке освещения. 

В третьем общественном пространстве подрядчику поручили устранить провалы на тротуарах. Работы в сквере Космонавтов проводили прошлой осенью - здесь уложили брусчатку, установили опоры освещения и светильники, обустроили газоны и провели инженерные работы. 

Отметим, что скверы будут приводить в порядок в рамках гарантийных обязательств. Устранить дефекты там должны до 15 июня. ​

В этом году планируется благоустроить 20 новых пространств. Накануне чиновники выбрали подрядчика для 10 скверов - победителем признано муниципальное предприятие «ДРСП Левобережное». Оно готово выполнить работы за 96,5 млн рублей.

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