Три разрушенных сквера в Красноярске отремонтируют по гарантии

В Красноярске по гарантии отремонтируют три сквера, которые благоустроили в 2019 году. На территории общественных пространств «Слобода Весны», Журналистов и Космонавтов выявили недочеты, рассказали в мэрии.

Так, в сквере на Алексеева под плиткой провалился грунт. Также есть вопросы к газону и зеленым насаждениям - многие из деревьев и кустарников не прижились. Подрядчику стоит провести ревизию.

В сквере Журналистов на пр. Металлургов необходимо восстановить асфальт и плитку - покрытие повредили при установке освещения.

В третьем общественном пространстве подрядчику поручили устранить провалы на тротуарах. Работы в сквере Космонавтов проводили прошлой осенью - здесь уложили брусчатку, установили опоры освещения и светильники, обустроили газоны и провели инженерные работы.

Отметим, что скверы будут приводить в порядок в рамках гарантийных обязательств. Устранить дефекты там должны до 15 июня. ​

В этом году планируется благоустроить 20 новых пространств. Накануне чиновники выбрали подрядчика для 10 скверов - победителем признано муниципальное предприятие «ДРСП Левобережное». Оно готово выполнить работы за 96,5 млн рублей.