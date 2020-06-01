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В крае за сутки стабильно более сотни зараженных COVID-19 пациентов

Главная Общество
Красноярск
14:42 1 Июня 2020
красноярск, общество, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки 131 пациент с подтвержденным коронавирусом. Такие данные 1 июня предоставили в оперативном штабе. 

Всего с начала пандемии в регионе 4380 зараженных - из них 1060 человек полностью здоровы, а 39 погибли. 

«Темп прироста за сутки – 3,1 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 207 265, из них за последние сутки - 5141», - говорится в сообщении. 

Интересно, что суточная динамика по зараженным в Красноярском крае оказалась положительной. В регионе за сутки вылечилось от COVID-19 больше человек, чем заболело - 161 против 131. 

В крае за сутки стабильно более сотни зараженных COVID-19 пациентов

 

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