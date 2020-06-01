В крае за сутки стабильно более сотни зараженных COVID-19 пациентов

В Красноярском крае за сутки 131 пациент с подтвержденным коронавирусом. Такие данные 1 июня предоставили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в регионе 4380 зараженных - из них 1060 человек полностью здоровы, а 39 погибли.

«Темп прироста за сутки – 3,1 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 207 265, из них за последние сутки - 5141», - говорится в сообщении.

Интересно, что суточная динамика по зараженным в Красноярском крае оказалась положительной. В регионе за сутки вылечилось от COVID-19 больше человек, чем заболело - 161 против 131.