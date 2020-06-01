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Соцтакси в Красноярске отправят в церкви и на кладбища

Главная Общество
Красноярск
13:22 1 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские власти решили расширить перечень услуг для городской службы «Социальное такси» - новые правила заработают с 1 июля 2020 года, рассказали в мэрии. 

Так, теперь красноярцы с ограниченными возможностями смогут съездить на соцтакси в церкви и на кладбища. 

«Служба работает в Красноярске с осени 2017 года, ее востребованность возрастает, в прошлом году услугами воспользовалось более 1200 человек. Количество поступающих обращений от горожан и их анализ показали, что спрос намного превышает возможности соцтакси», - пояснили в мэрии. 

Также власти расширят автопарк такси. Сейчас в него входят 10 специальных автомобилей. Однако многие красноярцы нуждаются и в простых машинах. Это позволит более эффективно использовать транспорт и оказывать услуги большему числу людей. 

«Специализированным транспортом смогут воспользоваться люди, использующие для перемещения кресло-коляску. К тем, кто не используют кресло-коляску, на вызов приедет неспециализированный автомобиль», - рассказали о новых правилах в администрации. 

Добавим, что теперь красноярцы, проходящие процедуру гемодиализа, смогут воспользоваться 13 поездками в месяц. 

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