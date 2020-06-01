В Красноярске в первый день лета прошел град

Жители Красноярска в разных районах наблюдали град и сильный ливень. В первый день лета погода не порадовала горожан - в понедельник синоптики обещали до +15 градусов и сильный ветер с порывами до 22 м/c.

Как и прогнозировали метеорологи, днем, 1 июня, в краевом центре прошел крупный град. Красноярцы в социальных сетях жалуются на холод после продолжительной жары. Этой ночью в городе возможны заморозки.

«2-4 июня в центральных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -2°», - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник, 2 июня, синоптики обещают красноярцам грозы и ливень.

Фото: Instagram