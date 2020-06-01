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В частных детсадах Красноярска открываются дежурные группы

Главная Общество
Красноярск
10:30 1 Июня 2020
общество, красноярск, группа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске с 1 июня могут работать дежурные группы в частных детских садах. Об этом рассказали в городском управлении образования. 

Так, воспитанников смогут принять 68 учреждений, у которых заключен муниципальный контракт на оказание услуг по присмотру за детьми. Предприниматели будут получать оплату по условиям договора. 

Каждый частный детский сад в Красноярске выбирает свою дату открытия после долгого режима самоизоляции. 

«Учреждения работают в особом режиме. Каждый день территории необходимо обрабатывать специальным дезинфицирующим составом. Каждые два часа в учреждениях должна проводиться влажная уборка. Воспитанников осматривают минимум два раза в день, утром и после дневного сна, а также следят за их самочувствием в течение дня», - рассказали в мэрии. 

Напомним, дежурные группы сейчас посещают дети работников организаций, деятельность которых не приостановлена из-за пандемии коронавируса.

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