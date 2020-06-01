Число заразившихся COVID-19 сотрудников «ИСС» достигло семи человек

За выходные выявлено еще пять случаев заражения COVID-19 среди сотрудников компании «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева в Железногорске. Таким образом, число заболевших на предприятии достигло семи человек.

Все, с кем контактировали больные, находятся в изоляции. В связи со вспышкой коронавируса на «ИСС» усилены меры по борьбе с инфекцией.

«На совещании оперативного штаба было принято решение городской комиссии по ЧС и ПБ об организации обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию всех сотрудников Решетневской фирмы, обратившихся в городскую Клиническую больницу № 51 с симптомами ОРВИ», - сообщили в пресс-службе «ИСС».

Тестирование на коронавирус уже прошли 1762 человека. Пока нет результатов анализов, они будут находиться в изоляции.

Фото: АО «ИСС»