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Число заразившихся COVID-19 сотрудников «ИСС» достигло семи человек

Главная Общество
Красноярск
09:00 1 Июня 2020
общество, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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За выходные выявлено еще пять случаев заражения COVID-19 среди сотрудников компании «Информационные спутниковые системы» им. М. Ф. Решетнева в Железногорске. Таким образом, число заболевших на предприятии достигло семи человек.

Все, с кем контактировали больные, находятся в изоляции. В связи со вспышкой коронавируса на «ИСС» усилены меры по борьбе с инфекцией. 

«На совещании оперативного штаба было принято решение городской комиссии по ЧС и ПБ об организации обязательного тестирования на коронавирусную инфекцию всех сотрудников Решетневской фирмы, обратившихся в городскую Клиническую больницу № 51 с симптомами ОРВИ», - сообщили в пресс-службе «ИСС».

Тестирование на коронавирус уже прошли 1762 человека. Пока нет результатов анализов, они будут находиться в изоляции.

Фото: АО «ИСС»

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