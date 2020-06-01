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Начало лета в Красноярске будет прохладным и дождливым

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Красноярск
08:30 1 Июня 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первая неделя июня в Красноярске будет прохладной и дождливой. В понедельник, 1 числа, синоптики Среднесибирского УГМС прогнозируют в городе грозу и кратковременный дождь. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 18 м/с. Воздух днем прогреется до +13…+15°С.

«На юге центральных и южных районов Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, порывы северо-западного ветра до 17-22 м/с», - предупредили в метеоцентре.

Во вторник, 2 июня, в Красноярске ночью похолодает до +4°С. Днем воздух прогреется до +17°С, осадки сохранятся.

В среду, 3 июня, ночью будет +10°С, в светлое время суток +15°С, дождь. 

С пятницы снова пойдут дожди. Ночью ожидается до +5°С, днем +13°С. Такая погода сохранится до конца недели.

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