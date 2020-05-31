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У животных закрытого красноярского зоопарка случился беби-бум

Главная Общество
Красноярск
17:48 31 Мая 2020
зоопарк, животные, посетители
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» в отсутствии посетителей переживает беби-бум среди его животных. Явление заинтересовало The New York Times.

В статье, вышедшей в авторитетном американском издании, говорится, что среди «вновь прибывших» редкие египетские гусята, оленята, лама криас и детеныш обезьяны капуцина.

«Судя по бэби-буму, блокировка явно пошла нам на пользу, потому что сейчас очень много интересных и красивых детенышей животных», - цитирует The New York Times директора «Роева ручья» Андрея Горбаня.

Как писали Sibnovosti.ru, зоопарк был закрыт с 25 марта 20120 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Фото: сайт парка флоры и фауны «Роев ручей»

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