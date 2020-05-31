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Бывшему игроку красноярского футбольного клуба предъявили окончательное обвинение

Главная Общество
Красноярск
13:54 31 Мая 2020
обвинение, футбол, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
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Главное управление по расследованию особо важных дел СКР предъявило гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому обвинение в окончательной редакции по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, в 2013-2014 годах он передал начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилие Комковой совместно с ее сыном Эдуардом Комковым и директором ООО «ИСК «Ресурс» Никитой Чередниченко 7 млн руб. за бездействие при осуществлении функций строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Напомним, пожар в торговом центре в марте 2018 года унес жизни 60 человек. «Кемеровский кондитерский комбинат» был владельцем здания.

Вячеслав Вишневский в качестве профессионального футболиста успел поиграть за несколько клубов. В том числе, за красноярский «Металлург» в середине 90-х годов.

Фото: сайт следственного комитета России

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