В Красноярске начали устанавливать контейнеры для сбора стекла

Раздельный сбор мусора – не мода и не веяние времени. Это цивилизованное и правильное отношение к городу, где мы живем, и к экологии.

Еще в прошлом году «Красноярская рециклинговая компания» начала устанавливать в левобережной части краевого центра специальные контейнеры-сетки для сбора пластика. Судя по их регулярной наполняемости, новшество пришлось горожанам по душе.

Второй шаг к цивилизованному раздельному сбору мусора в Красноярске – разработка и внедрение специального мобильного приложения Cleanpath. Оно позволяет найти ближайшие точки, где находятся контейнеры для раздельного сбора отходов, и оперативно сообщать оператору о наполнении емкостей.

Новый этап в организации раздельного сбора мусора – контейнеры для стекла, которые бесплатно устанавливают во дворах многоквартирных жилых домов. Первые уже появились в Советском районе города у домов 83/2 на улице 9 Мая, /2, 5, 5а, 5б и 5в на улице Петра Подзолкова; на Водопьянова, 2, Светлогорской, 9 и у домов 1г и 3д на проспекте Комсомольский.

Сбором и сортировкой стекла занимается партнер левобережного регионального оператора «Первая перерабатывающая компания» при поддержке инвестора - Инвестиционной группы «РВМ Капитал».

«Переход к системе раздельного сбора мы начали с установки специальных контейнеров для сбора пластика у многоквартирных дворов. Сейчас их уже около 500. Люди откликнулись положительно, начали сортировать мусор. Более того, часто заявки поступают от жителей, которые заметили баки для раздельного мусора у соседних домов и захотели установить такой в своем дворе. Таких запросов становится все больше. Мы пришли к выводу, что красноярцы готовы собирать отдельно и другие виды отходов, в частности, стекло. Пока мы планируем установить около ста таких контейнеров», – рассказал директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин.

По словам председателя совета многоквартирного дома 83/2 по улице 9 Мая Дарьи Сафоновой, жители охотно разделяют мусор.

«В нашем доме многие, в том числе я, привыкли сортировать мусор и выбрасывать пластик в отдельный контейнер, это совсем не сложно. Тем более, что он находится в шаговой доступности от подъезда. Так даже немного чувствуешь свой вклад в сохранение экологии Красноярска. Поэтому решили поставить у дома также и контейнер для стекла. Оформили заявку в «Красноярской рециклиноговой компании», а через несколько дней нам его уже установили. Думаю, это оценят все наши жильцы», – поделилась она.

Чтобы установить контейнеры для сбора стекла или пластика во дворе своего дома, жителям нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, они, в свою очередь, сделают заявку региональному оператору. Также можно напрямую обратиться в call-центр «КРК» по номеру 8-800-355-56-37.