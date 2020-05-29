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Красноярцам предложили выбрать имена для будущих круизных лайнеров

Главная Общество
Красноярск
17:39 29 Мая 2020
пассажиры, общество, название
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Двум круизным лайнерам, которые начнут строить в Санкт-Петербурге специально для сибирского региона, выберут имена. Об этом сегодня объявил глава края Александр Усс. Губернатор предложил поучаствовать в конкурсе всем жителям. 

К властям с просьбой присвоить имена енисейским судам обратилось руководство судостроительного завода в Санкт-Петербурге. Глава региона решил объявить конкурс. 

«Я думаю, что будет правильно, если такое название все-таки даст нашим красноярским судам не только губернатор, но и все мы. Поэтому, пожалуйста, пишите мне, пишите в Instagram. Уверен, что в 23-м году Красноярск сможет принять наши краевые флагманы, которые будут доступны, в том числе и с точки зрения цены, не только состоятельным туристам, но и абсолютному большинству красноярцев», - прокомментировал Усс. 

Напомним, речной флот Красноярского края обновят два новых круизных теплохода - они придут на смену устаревшим лайнерам, срок эксплуатации которых заканчивается через два-три года. Закладка новых судов произойдет в течение одного-полутора месяцев. В Красноярск их отправят в 2023 году. Они будут перевозить пассажиров из Красноярска на север региона. 

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