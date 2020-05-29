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Красноярские «Столбы» откроются не раньше 20 июня

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Красноярск
16:54 29 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Рекреационная зона национального парка «Столбы» не откроется для туристов до конца июня. Это делается для безопасности посетителей, так как летом прогулки по заповеднику могут закончиться трагически. Причин у такого решения несколько: распространение коронавирусной инфекции, нашествие клещей, риск падения аварийных и сухостойных деревьев и выход медведей, у которых в июне проходит брачный период.

«Предполагается, что территория национального парка в конце июня будет открываться частично. Об открытии конкретных маршрутов будет сообщено дополнительно. Не исключено, что некоторые, наиболее опасные тропы, останутся закрытыми и далее», - рассказали в нацпарке. 

В нацпарке напомнили, что в этом году наблюдается особая активность членистоногих - территория нацпарка является неблагополучной по эпидемической активности природного очага клещевого энцефалита и боррелиоза. На 1 км маршрута приходится более 100 клещей. Это гораздо выше прошлогодних показателей. 

 

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