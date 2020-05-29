Красноярские «Столбы» откроются не раньше 20 июня

Рекреационная зона национального парка «Столбы» не откроется для туристов до конца июня. Это делается для безопасности посетителей, так как летом прогулки по заповеднику могут закончиться трагически. Причин у такого решения несколько: распространение коронавирусной инфекции, нашествие клещей, риск падения аварийных и сухостойных деревьев и выход медведей, у которых в июне проходит брачный период.

«Предполагается, что территория национального парка в конце июня будет открываться частично. Об открытии конкретных маршрутов будет сообщено дополнительно. Не исключено, что некоторые, наиболее опасные тропы, останутся закрытыми и далее», - рассказали в нацпарке.

В нацпарке напомнили, что в этом году наблюдается особая активность членистоногих - территория нацпарка является неблагополучной по эпидемической активности природного очага клещевого энцефалита и боррелиоза. На 1 км маршрута приходится более 100 клещей. Это гораздо выше прошлогодних показателей.