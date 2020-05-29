29 мая
Красноярск
погода +14 °C
71.1
 
€ 78.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

90-летняя красноярка вылечилась от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
16:10 29 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

90-летняя жительница Красноярска вылечилась от коронавируса. Несмотря на пожилой возраст, пенсионерка смогла перебороть инфекцию и победить пневмонию. Об этом сообщили в краевой больнице.

Пожилая красноярка попала в госпиталь с двусторонней пневмонией, ее тест на COVID-19 оказался положительным. 

«Пневмония при коронавирусной инфекции, по словам реаниматологов, отличается непредсказуемым течением, когда пациент средней или легкой степени тяжести, буквально за считанные часы «тяжелеет», а его легкие перестают выполнять свою функцию», - рассказали в учреждении. 

90-летняя Евдокия Ильинична пролежала в госпитале краевой больницы 17 дней. Недавно женщину выписали - она выполняла все требования медиков, а персонал с особой заботой наблюдал за пожилой пациенткой. Ее болезнь протекала в средней форме. 

Отметим, что Евдокия Ильинична стала самой пожилой выздоровевшей пациенткой с коронавирусом в крае. Самым молодым в госпитале считается 22-летний красноярец.

Фото: Минздрав

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на две недели

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на две недели

29 Мая 2020 г.
Ограничения снимут не раньше 14 июня
Новости Красноярска: Еще одного организатора запретной вечеринки в Красноярске ждет штраф

Еще одного организатора запретной вечеринки в Красноярске ждет штраф

29 Мая 2020 г.
Административное дело рассмотрят в Центральном суде
Новости Красноярска: В Красноярске начали ремонт Судостроительной

В Красноярске начали ремонт Судостроительной

29 Мая 2020 г.
В городе стартовал дорожный ремонт
Новости Красноярска: Более 10 тысяч жителей края пострадали от клещей с начала сезона

Более 10 тысяч жителей края пострадали от клещей с начала сезона

29 Мая 2020 г.
В регионе по-прежнему высокая концентрация членистоногих
Новости Красноярска: Три авиакомпании начнут летать из Красноярска в Анапу в июне

Три авиакомпании начнут летать из Красноярска в Анапу в июне

29 Мая 2020 г.
Перелеты будут прямыми
Новости Красноярска: В Красноярске объявлены торги на ремонт трех ключевых магистралей

В Красноярске объявлены торги на ремонт трех ключевых магистралей

29 Мая 2020 г.
Мэрия Красноярска объявила торги по поиску подрядчиков ремонта улиц Дудинская, Аэровокзальная и Ястынская. Эти магистрали приведут в порядок в этом сезоне, благодаря перераспределению средств из федерального и краевого бюджетов. Ул. Аэровокзальную отремонтируют на участке от ул. Партиза...
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Число погибших от коронавируса красноярцев увеличилось до 29

Число погибших от коронавируса красноярцев увеличилось до 29

27 Мая 2020 г.
За сутки 142 случая
Новости Красноярска: Конец мая в Красноярском крае будет «морозным»

Конец мая в Красноярском крае будет «морозным»

28 Мая 2020 г.
Синоптики обещают заморозки до -3 градусов
Новости Красноярска: Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

25 Мая 2020 г.
По-новому поедут маршруты №№90 и 61
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19