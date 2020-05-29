90-летняя красноярка вылечилась от коронавируса

90-летняя жительница Красноярска вылечилась от коронавируса. Несмотря на пожилой возраст, пенсионерка смогла перебороть инфекцию и победить пневмонию. Об этом сообщили в краевой больнице.

Пожилая красноярка попала в госпиталь с двусторонней пневмонией, ее тест на COVID-19 оказался положительным.

«Пневмония при коронавирусной инфекции, по словам реаниматологов, отличается непредсказуемым течением, когда пациент средней или легкой степени тяжести, буквально за считанные часы «тяжелеет», а его легкие перестают выполнять свою функцию», - рассказали в учреждении.

90-летняя Евдокия Ильинична пролежала в госпитале краевой больницы 17 дней. Недавно женщину выписали - она выполняла все требования медиков, а персонал с особой заботой наблюдал за пожилой пациенткой. Ее болезнь протекала в средней форме.

Отметим, что Евдокия Ильинична стала самой пожилой выздоровевшей пациенткой с коронавирусом в крае. Самым молодым в госпитале считается 22-летний красноярец.

Фото: Минздрав