Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на две недели

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции минимум до 14 июня.

Глава региона выразил уверенность, что двух недель достаточно для стабилизации ситуации с коронавирусом. После этого можно будет ввести очередные послабления и даже открыть магазины.

«Я прошу красноярцев проявить организованность, самодисциплину, чтобы в течение дух недель мы переломили тенденцию и могли перейти к нормальной жизни. Это зависит от каждого из нас. Соблюдайте, пожалуйста элементарные требования безопасности, которых немного – по возможности не выходите на улицу; по возможности соблюдайте социальную дистанцию; в закрытые помещения, надевайте маски», - сказал губернатор.

Пока же ситуация с COVID-19 в регионе остается сложной. Отдельно Усс затронул тему с зараженным вахтовиками в Северо-Енисейском районе - диагноз подтвержден уже у 1400 человека.

«Судя по всему, количество инфицированных там не будет серьезно прирастать. На сегодня их число достигает порядка 1400 человек. Хотя надо сказать прямо, основная их часть – это бессимптомные больные, а сотрудников с тяжелыми формами заболевания всего несколько десятков», - отметил глава края.

В Красноярске же ежедневно фиксируется около 150 новых случаев. Такая динамика не позволяет пока открыть магазины, ателье, химчистки и предприятия сферы услуг.