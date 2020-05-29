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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на две недели

Главная Общество
Красноярск
15:08 29 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение продлить режим самоизоляции минимум до 14 июня.

Глава региона выразил уверенность, что двух недель достаточно для стабилизации ситуации с коронавирусом. После этого можно будет ввести очередные послабления и даже открыть магазины.

 «Я прошу красноярцев проявить организованность, самодисциплину, чтобы в течение дух недель мы переломили тенденцию и могли перейти к нормальной жизни. Это зависит от каждого из нас. Соблюдайте, пожалуйста элементарные требования безопасности, которых немного – по возможности не выходите на улицу; по возможности соблюдайте социальную дистанцию; в закрытые помещения, надевайте маски», - сказал губернатор. 

Пока же ситуация с COVID-19 в регионе остается сложной. Отдельно Усс затронул тему с зараженным вахтовиками в Северо-Енисейском районе - диагноз подтвержден уже у 1400 человека. 

«Судя по всему, количество инфицированных там не будет серьезно прирастать. На сегодня их число достигает порядка 1400 человек. Хотя надо сказать прямо, основная их часть – это бессимптомные больные, а сотрудников с тяжелыми формами заболевания всего несколько десятков», - отметил глава края. 

В Красноярске же ежедневно фиксируется около 150 новых случаев. Такая динамика не позволяет пока открыть магазины, ателье, химчистки и предприятия сферы услуг. 

 

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