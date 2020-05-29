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Красноярск ждет масштабный ремонт дорог

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Красноярск
12:14 29 Мая 2020
ремонт, дороги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках проекта будут отремонтированы девять участков городских дорог протяженностью более 11 километров.  

По словам первого заместителя главы города Владислава Логинова, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является приоритетным для мэрии. На этот год из федерального бюджета выделено 1 млрд 230 млн рублей. Сумма разбивается на две части: на строительство новых дорог и на капитальный ремонт существующих.

Среди объектов - улицы Марковского, Судостроительная, мост через реку Бугач по Московскому тракту, Дудинская, Аэровокзальная, Железнодорожников, проспект имени газеты «Красноярский рабочий» от Транспортного проезда до Фестивальной, а также улица Ястынская, где завершается капитальный ремонт, начатый в прошлом году. Попали во внимания властей и удаленные части города – будет строиться дорога на проспекте Молодежный в Солнечном, обеспечат и транспортную доступность микрорайона Солонцы-2.

Уже начался ремонт на улице Судостроительная. Это важнейшая транспортная артерия Свердловского района, одна из самых загруженных в городе.

Для удобства пешеходов здесь проводится обустройство новых тротуаров, также будет установлено несколько новых  светофоров, обустроены заездные карманы, а все остановочные пункты вдоль улицы будут приведены в нормативное состояние в соответствии с современными требованиями безопасности. Все работы выполняются с учетом интересов маломобильных групп населения. К сожалению, некоторые зеленые насаждения придется вырубить, но те из них, которые можно пересадить будут пересажены. Также в рамках компенсационных посадок взамен вырубленных деревьев будут высажены новые крупномеры. Кроме того, в рамках благоустройства восстановят газоны.

«Сроки ремонта не вызывают у нас никакого напряжения. Графики все соблюдаются, подрядчик идет в плане. Здесь у нас будут установлены вибропрессованные бордюры, которые не разрушаться уже через год. Подрядчики поняли, что использовать нужно только качественные бордюры. А кто не понял - справляет прошлогодние работы за свой счет - на той же улице Киренского. Гарантийный срок по всем ремонтам дорог в Красноярске - три года. Поэтому если за это время обнаруживаются дефекты, мы смело выписываем подрядчикам предписания их устранить, - заявил Логинов.

Он также рассказал о текущем содержании красноярских дорог. В этом году большое внимание уделят оперативному ремонту. Благодаря передвижной лаборатории данные о качестве городских магистралей передается онлайн и решение о восстановлении того или иного участка после анализа  принимается практически сразу.

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