Еще одного организатора запретной вечеринки в Красноярске ждет штраф

Полицейские привлекли к ответственности еще одного организатора нашумевшей вечеринки, которая прошла в одном из баров Красноярска. Из-за пандемии коронавируса все общественные мероприятия запрещены, однако группа горожан нарушила запрет и устроила дискотеку с танцами и выпивкой. Как выяснилось позже, это были сотрудники крупной сетевой компании, которые «устали от самоизоляции».

На этой неделе правоохранители задержали предполагаемого организатора вечеринки. Сегодня административное дело завели на 35-летнего мужчину. Он признал свою вину.

«В отношении него возбуждено дело об административном производстве по статье 20.6.1 КоАП Российской Федерации «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», которое будет направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Красноярска», - отметили в ведомстве.

Полицейские проверяют и других участников вечеринки - всем грозят штрафы за нарушение режима самоизоляции.