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В Красноярске начали ремонт Судостроительной

Главная Общество
Красноярск
11:26 29 Мая 2020
ремонт, дороги, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске начался ремонт улицы Судостроительной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам первого заместителя главы города Владислава Логинова, нацпроект является приоритетным для мэрии. На этот год из федерального бюджета выделено 1 млрд 230 млн рублей. 

Торги городские власти провели заблаговременно - еще зимой. Подрядчики давно определены.

Судостроительная - важнейшая транспортная артерия Свердловского района, одна из самых загруженных в городе. Для удобства пешеходов здесь проводится обустройство новых тротуаров, также будет установлено несколько новых  светофоров, обустроены заездные карманы, а все остановочные пункты вдоль улицы будут приведены в нормативное состояние в соответствии с современными требованиями безопасности. Все работы выполняются с учетом интересов маломобильных групп населения. К сожалению, некоторые зеленые насаждения придется вырубить, но те из них, которые можно пересадить, будут пересажены, а взамен вырубленных деревьев будут высажены новые крупномеры. Кроме того, в рамках благоустройства восстановят газоны. 

«Сроки ремонта не вызывают у нас никакого напряжения. Графики все соблюдаются, подрядчик идет в плане. Здесь у нас будут установлены вибропрессованные бордюры, которые не разрушатся уже через год. Подрядчики поняли, что использовать нужно только качественные бордюры. А кто не понял - исправляет прошлогодние работы за свой счет - на той же улице Киренского. Гарантийный срок по всем ремонтам дорог в Красноярске - три года. Поэтому если за это время обнаруживаются дефекты, мы смело выписываем подрядчикам предписания их устранить, - заявил Логинов. 

Он также рассказал о текущем содержании красноярских дорог. В этом году большое внимание уделят оперативному ремонту. Благодаря передвижной лаборатории данные о качестве городских магистралей передается онлайн и решение о восстановлении того или иного участка после анализа  принимается практически сразу.

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