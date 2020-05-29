Более 10 тысяч жителей края пострадали от клещей с начала сезона

Сотрудники Роспотребнадзора обновили данные по активности клещей в Красноярском крае. Их численность из-за ранней весны очень высокая, напоминают эксперты.

Так, за последнюю неделю мая в крае зарегистрировано 1925 случаев присасывания клещей - с начала сезона зарегистрировано 10140 случаев. По Красноярску ситуация похожая - за семь дней в краевом центре с жалобами на клещей обратились 555 человек, в том числе 103 ребенка.

Эксперты напоминают, что пока все окрестности Красноярска являются небезопасными для прогулок.

«Численность клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска составила 13,0 – 43,0 экз. на 1 км маршрута, что значительно превышает эпидемически безопасный уровень (0,5 экз. на 1 км маршрута)», - пояснили в ведомстве.

Эксперты в лабораториях исследуют клещей. Статистика по опасным заболеваниям, переносчиками которых являются членистоногие, такая:

«В 1,9% исследованных клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 34,3% – возбудитель клещевого боррелиоза, в 2,5% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 3,8% – моноцитарного эрлихиоза человека».

Красноярцев просят соблюдать меры осторожности при прогулках, носить защитную одежду, применять защитные средства, осматривать себя и домашних животных.