Три авиакомпании начнут летать из Красноярска в Анапу в июне

Сразу три авиакомпании объявили о планах возобновить полетную программу из Красноярска на юг России. Аэропорт Анапы уже в начале месяца начнет принимать сибиряков, рассказали в воздушной гавани.

Так, с 6 июня 2020 года авиакомпания NordStar приступит к выполнению прямых рейсов в Анапу из Красноярска. Улететь на юг можно будет по субботам на самолете Boeing 737-800. Дорога займет шесть часов.

С 9 июня по направлению Красноярск-Анапа и обратно начинает летать авиакомпания «Якутия», а с 23 числа - лоукостер «Победа». Рейсы запустят в рамках летнего расписания.

Напомним, отдых на курортах России из-за пандемии коронавируса будет сопровождаться массой запретов. Ожидается, что санатории, у которых есть медицинская лицензия, откроются 1 июня. Пляжи и общественные места пока будут закрыты. Туристы смогут находиться только на территории отелей.