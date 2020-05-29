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В Красноярске объявлены торги на ремонт трех ключевых магистралей

Главная Общество
Красноярск
10:10 29 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска объявила торги по поиску подрядчиков ремонта улиц Дудинская, Аэровокзальная и Ястынская. Эти магистрали приведут в порядок в этом сезоне, благодаря перераспределению средств из федерального и краевого бюджетов.

Ул. Аэровокзальную отремонтируют на участке от ул. Партизана Железняка до ул. Взлетная. Там уложат сверхпрочный асфальт на основе щебеночно-мастичной смеси, отремонтируют существующие ливневки, уложат гранитные бордюры. Дорожники также приведут в порядок тротуары, установят новые пешеходные ограждения и урны. На магистрали обновят остановочные павильоны, светофоры и дорожные знаки. 

На ул. Дудинская проведут ремонт участка от ул. Партизана Железняка до ул. Шахтеров. В задачи подрядчика входит ремонт ливневок и колодцев. Также на магистрали обновят тротуары, установят пешеходные ограждения, заменят бордюры.

На ул. Ястынская капитальный ремонт идет с прошлого года. В этом сезоне решено дополнительно отремонтировать участок от пр. Комсомольский до дома №18 по ул. Ястынская.

«На Ястынской заменят бортовые камни, обновят асфальто-бетонное покрытие. Также в ходе ремонта подрядчик должен отремонтировать заездные карманы, обустроить автобусные остановки, для этого придется переносить опоры освещения и, возможно, пересадить или снести два тополя», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на всех трех улицах должны быть завершены к 30 сентября, добавили в мэрии.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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