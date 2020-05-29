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У двоих сотрудников «ИСС» в Железногорске подтвердился коронавирус

Главная Общество
Красноярск
09:45 29 Мая 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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У двоих сотрудников предприятия «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева в Железногорске подтвердился коронавирус. Для дезинфекции пришлось закрыть два цеха, сообщает пресс-служба предприятия.

Внутри введен строгий масочный режим, всем сотрудникам измеряют температуру. Специалисты, которые контактировали с заболевшими, теперь находятся на карантине.

«Сотрудники подразделений, где выявлены случаи заболевания, и все, контактировавшие с ними, направлены на самоизоляцию по месту жительства. Для работников организована сдача тестов на наличие коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе «ИСС».

Напомним, еще в начале пандемии в Железногорске ужесточили пропускной режим. Иногородним пропуска на въезд в ЗАТО выдаются в исключительных случаях.

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