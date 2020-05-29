У двоих сотрудников «ИСС» в Железногорске подтвердился коронавирус

У двоих сотрудников предприятия «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева в Железногорске подтвердился коронавирус. Для дезинфекции пришлось закрыть два цеха, сообщает пресс-служба предприятия.

Внутри введен строгий масочный режим, всем сотрудникам измеряют температуру. Специалисты, которые контактировали с заболевшими, теперь находятся на карантине.

«Сотрудники подразделений, где выявлены случаи заболевания, и все, контактировавшие с ними, направлены на самоизоляцию по месту жительства. Для работников организована сдача тестов на наличие коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе «ИСС».

Напомним, еще в начале пандемии в Железногорске ужесточили пропускной режим. Иногородним пропуска на въезд в ЗАТО выдаются в исключительных случаях.