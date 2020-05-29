Красноярцев ждут дождливые выходные

Последние выходные мая в Красноярске будут дождливыми. По данным Среднесибирского УГМС, в пятницу, 29 мая, ожидается облачная погода без осадков. Воздух прогреется до +15…+17°С, при этом ветер усилится до 12 м\с.

Ранее синоптики сообщали, что в пригороде в последние дни весны возможны заморозки. Этот прогноз пока сохраняется.

«29-30 мая в центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3°С», - предупреждают в Среднесибирском метеоцентре.

В ночь на субботу, 30 мая, температура воздуха в Красноярске опустится до +6°С, днем термометры покажут +17°С, возможен дождь. Такая же погода ожидается и в воскресенье, 31 мая.

