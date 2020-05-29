29 мая
Красноярск
погода +11 °C
71.1
 
€ 78.26
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Газпром» актуализирует схему газификации Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
08:30 29 Мая 2020
общество, красноярск, газ
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Компания «Газпром» начинает работу по актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Проект был разработан еще в 2016 году и сейчас требует корректировки.

Ранее президент Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» приступить к началу проектирования газопровода «Сила Сибири-2».

«В ходе актуализации документа планируется обновить информацию о потенциальных потребителях природного газа и вариантах строительства магистральной инфраструктуры на территории региона. Отметим, расчетная потребность Красноярского края в газе составляет более 5 млрд кубометров в год», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, власти рассматривают три варианта газификации Красноярского края. Так, прорабатывается вариант использования ресурсных источников в Эвенкии, также возможна транспортировка природного газа из Кемеровской области, еще один вариант - использование газотранспортной инфраструктуры газопровода «Алтай» в Томской области.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев ждут дождливые выходные

Красноярцев ждут дождливые выходные

29 Мая 2020 г.
Температура повысится до +17 °С днем
Новости Красноярска: В Красноярском крае стабильно 147 заболевших коронавирусом за сутки

В Красноярском крае стабильно 147 заболевших коронавирусом за сутки

28 Мая 2020 г.
Этот показатель не меняется уже несколько дней
Новости Красноярска: Конец мая в Красноярском крае будет «морозным»

Конец мая в Красноярском крае будет «морозным»

28 Мая 2020 г.
Синоптики обещают заморозки до -3 градусов
Новости Красноярска: В Березовском районе открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

В Березовском районе открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

28 Мая 2020 г.
Он работает на базе районной больницы
Новости Красноярска: Для красноярских дачников запустят дополнительные автобусы

Для красноярских дачников запустят дополнительные автобусы

28 Мая 2020 г.
Изменения вступят в силу 30 мая
Новости Красноярска: В Красноярске запланированы масштабные перекрытия из-за ремонта теплосетей

В Красноярске запланированы масштабные перекрытия из-за ремонта теплосетей

28 Мая 2020 г.
Работы уже начались на ул. Ладо Кецховели
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

24 Мая 2020 г.
Праздник состоится 19 июня
Новости Красноярска: «Плюс 148»: в Красноярском крае не снижается число заболевших COVID-19

«Плюс 148»: в Красноярском крае не снижается число заболевших COVID-19

26 Мая 2020 г.
Прирост новых случаев остается высоким
Новости Красноярска: Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

Дожди сменят аномальную жару в Красноярске

25 Мая 2020 г.
Со вторника температура начнет резко снижаться
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19