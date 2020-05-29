«Газпром» актуализирует схему газификации Красноярского края

Компания «Газпром» начинает работу по актуализации генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края. Проект был разработан еще в 2016 году и сейчас требует корректировки.

Ранее президент Владимир Путин поручил ПАО «Газпром» приступить к началу проектирования газопровода «Сила Сибири-2».

«В ходе актуализации документа планируется обновить информацию о потенциальных потребителях природного газа и вариантах строительства магистральной инфраструктуры на территории региона. Отметим, расчетная потребность Красноярского края в газе составляет более 5 млрд кубометров в год», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, власти рассматривают три варианта газификации Красноярского края. Так, прорабатывается вариант использования ресурсных источников в Эвенкии, также возможна транспортировка природного газа из Кемеровской области, еще один вариант - использование газотранспортной инфраструктуры газопровода «Алтай» в Томской области.