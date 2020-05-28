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В Красноярском крае стабильно 147 заболевших коронавирусом за сутки

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Красноярск
15:00 28 Мая 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае наблюдается стабильная ситуация с зараженными коронавирусом - ежедневно число инфицированный растет примерно с одинаковыми темпами. На 28 мая в регионе прибавилось 147 заболевших - всего в начала пандемии 3847 случаев. 

«Темп прироста за сутки – 4 %. Проведено тестов на коронавирус всего - 179 139, за последние сутки – 6009», - рассказали оперативном штабе. 

Здоровых пациентов тоже становится больше - 834 (+43 за сутки), погибших по-прежнему 29. 

«Также в Северо-Енисейском районе выздоровели 84 вахтовика золотодобывающего предприятия - данные будут дополнительно внесены в реестр», - подтвердили в оперштабе. 

По России ситуация с COVID-19 остается стабильной в течение нескольких дней - за последние сутки 8370 случаев заражения. 

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