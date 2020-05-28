28 мая
Красноярск
погода +13 °C
71.06
 
€ 77.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Конец мая в Красноярском крае будет «морозным»

Главная Общество
Красноярск
13:39 28 Мая 2020
погода, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярск после нескольких жарких недель пришло похолодание. В четверг, 29 мая, столбики термометров держатся на отметке +11 градусов. Конец месяца будет морозным, обещают Синоптики Среднесибирского УГМС. 

«29-30 мая в центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3 градусов», - уточнили прогноз метеорологи. 

Пасмурная и местами дождливая погода продержится в краевом центре довольно долго. Начало июня не порадует горожан жарой. По данным портала gismeteo.ru, до 6 июля температура воздуха не поднимется выше +17...+20 градусов. Ежедневно в городе будут лить дожди. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Березовском районе открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

В Березовском районе открыли госпиталь для пациентов с COVID-19

28 Мая 2020 г.
Он работает на базе районной больницы
Новости Красноярска: Для красноярских дачников запустят дополнительные автобусы

Для красноярских дачников запустят дополнительные автобусы

28 Мая 2020 г.
Изменения вступят в силу 30 мая
Новости Красноярска: В Красноярске запланированы масштабные перекрытия из-за ремонта теплосетей

В Красноярске запланированы масштабные перекрытия из-за ремонта теплосетей

28 Мая 2020 г.
Работы уже начались на ул. Ладо Кецховели
Новости Красноярска: Красноярские стройфирмы в поисках квалифицированных рабочих

Красноярские стройфирмы в поисках квалифицированных рабочих

28 Мая 2020 г.
Новым сотрудникам предлагают до 80 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Ленинском районе Красноярска построят новую школу

В Ленинском районе Красноярска построят новую школу

28 Мая 2020 г.
Объект возведут на месте аварийной школы №47
Новости Красноярска: В эко-парке «Гремячая грива» снесут аварийные деревья

В эко-парке «Гремячая грива» снесут аварийные деревья

28 Мая 2020 г.
Местоположение сухостоев фиксируют с помощью GPS-навигатора
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

Сергей Еремин анонсировал День города в Красноярске

24 Мая 2020 г.
Праздник состоится 19 июня
Новости Красноярска: Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

Красноярцев предупредили о грозах и сильном ветре

26 Мая 2020 г.
Жару сменят заморозки
Новости Красноярска: Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

Популярные у красноярцев автобусы поменяют схему движения

25 Мая 2020 г.
По-новому поедут маршруты №№90 и 61
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19