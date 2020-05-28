Конец мая в Красноярском крае будет «морозным»

В Красноярск после нескольких жарких недель пришло похолодание. В четверг, 29 мая, столбики термометров держатся на отметке +11 градусов. Конец месяца будет морозным, обещают Синоптики Среднесибирского УГМС.

«29-30 мая в центральных и южных районах Красноярского края в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3 градусов», - уточнили прогноз метеорологи.

Пасмурная и местами дождливая погода продержится в краевом центре довольно долго. Начало июня не порадует горожан жарой. По данным портала gismeteo.ru, до 6 июля температура воздуха не поднимется выше +17...+20 градусов. Ежедневно в городе будут лить дожди.